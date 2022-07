Calcio: Salernitana. Lassana Coulibaly 'Felice di restare qui' (Di lunedì 25 luglio 2022) "Quest'anno dobbiamo fare bene dall'inizio alla fine", ha detto il maliano. SALERNO - "La scorsa stagione è stata molto complicata, soprattutto all'inizio, ma poi ci siamo compattati e abbiamo dato il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "Quest'anno dobbiamo fare bene dall'inizio alla fine", ha detto il maliano. SALERNO - "La scorsa stagione è stata molto complicata, soprattutto all'inizio, ma poi ci siamo compattati e abbiamo dato il ...

