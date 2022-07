Barbara D’Urso e la rivelazione intima ai fan: “Cosa faccio al tramonto…” (Di lunedì 25 luglio 2022) Barbara D’Urso è in vacanza insieme ad un gruppo di amici con cui sta trascorrendo momenti di totale relax e tranquillità. Dopo aver salutato il pubblico, ora non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti dell’estate. Una rivelazione, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta. Barbara D’Urso sorridente (Instagram) ESCLUSIVA.COMBarbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite e popolari della televisione italiana che nel corso degli anni ha fatto molto parlare di lei. E’ tornata in pole position su Canale 5 dove il pubblico non vede l’ora di rivederla da settembre con i suoi programmi in onda ogni pomeriggio. Oggi, si gode il meritato relax e lo fa in compagnia di amici in un posto strepitoso. Il mare è il suo porto sicuro e non perde occasione di andare ogni ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 25 luglio 2022)è in vacanza insieme ad un gruppo di amici con cui sta trascorrendo momenti di totale relax e tranquillità. Dopo aver salutato il pubblico, ora non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti dell’estate. Una, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta.sorridente (Instagram) ESCLUSIVA.COMè una delle conduttrici più seguite e popolari della televisione italiana che nel corso degli anni ha fatto molto parlare di lei. E’ tornata in pole position su Canale 5 dove il pubblico non vede l’ora di rivederla da settembre con i suoi programmi in onda ogni pomeriggio. Oggi, si gode il meritato relax e lo fa in compagnia di amici in un posto strepitoso. Il mare è il suo porto sicuro e non perde occasione di andare ogni ...

dinamo3040 : RT @Ale79Friul: Il voto utile. Il voto sprecato. @LegaSalvini e #M5s sono partiti dal 30% o ci sono arrivati? Cazzo, ma un po' di 'storia'… - giorgiaich__ : la verità è che ora si devono sbattere per fare i reels e nessuno di loro ha voglia questo è il pubblico pieno di q… - Ale79Friul : Il voto utile. Il voto sprecato. @LegaSalvini e #M5s sono partiti dal 30% o ci sono arrivati? Cazzo, ma un po' di '… - Ilariasigaudo : RT @matteo3io: @Ilariasigaudo La conservano perché quando sarai famosa per OF l'universita farà un sevizio a pomeriggio cinque dove Barbara… - matteo3io : @Ilariasigaudo La conservano perché quando sarai famosa per OF l'universita farà un sevizio a pomeriggio cinque dov… -