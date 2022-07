Ascolti TV | Domenica 24 luglio 2022. Il film su Totti 14.3% (1,8 mln) vs The Ride 12.2% (1,5 mln), Le Iene 9%, in crescita le serie di Rai2 (7.5% e 8.6%). Tv8 vola con la Formula 1 (20.9%) (Di lunedì 25 luglio 2022) Mi chiamo Francesco Totti Nella serata di ieri, Domenica 24 luglio 2022, su Rai1 la prima tv di Mi chiamo Francesco Totti ha conquistato 1.840.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 The Ride – Storia di un campione ha raccolto davanti al video 1.566.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.042.000 spettatori (7.5%) e 9-1-1 Lone Star 1.167.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl è scelto da 853.000 spettatori pari al 9%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 803.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Caccia al tesoro totalizza un a.m. di 643.000 spettatori (4.9%). Su La7 Miss Marple ha registrato 373.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia’s Got Talent – ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 luglio 2022) Mi chiamo FrancescoNella serata di ieri,24, su Rai1 la prima tv di Mi chiamo Francescoha conquistato 1.840.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 The– Storia di un campione ha raccolto davanti al video 1.566.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su9-1-1 ha interessato 1.042.000 spettatori (7.5%) e 9-1-1 Lone Star 1.167.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Lepresentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl è scelto da 853.000 spettatori pari al 9%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 803.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Caccia al tesoro totalizza un a.m. di 643.000 spettatori (4.9%). Su La7 Miss Marple ha registrato 373.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia’s Got Talent – ...

GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Riparte bene la stagione (anticipata) di #MezzOraInPiù all'8.4% - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti a 1,8 mln in prima serata - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 24 luglio 2022. Il film su Totti 14.3% (18 mln) vs The Ride 12.2% (16 mln) Le Iene 9% in cresc… - fabiofabbretti : Riparte bene la stagione (anticipata) di #MezzOraInPiù all'8.4% - Giadahsospesap1 : RT @fabiofabbretti: #MiChiamoFrancescoTotti al 14.3% (1,8 mln) vs #TheRide 12.2% (1,6 mln), #LeIene 9%, in crescita le serie di Rai2 (7.5%… -