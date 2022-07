Uomini e Donne, diventa mamma per la prima volta: “Abbiamo avuto complicazioni” (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex di Uomini e Donne è pronta a diventare mamma per la prima volta, ma ha rivelato di avere avuto delle iniziali complicazioni. Un periodo decisamente splendido, quello che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta attraversando insieme al suo compagno. A distanza di poco meno di un anno dall’ufficializzazione della loro relazione, i due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex diè pronta areper la, ma ha rivelato di averedelle iniziali. Un periodo decisamente splendido, quello che l’ex corteggiatrice dista attraversando insieme al suo compagno. A distanza di poco meno di un anno dall’ufficializzazione della loro relazione, i due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - Kalynka54 : Mi rendo conto che la maggior parte dei twitt di giornalisti e opinionisti per l'attuale fase politica, sono stronz… - dolcemare123 : @anto8301 C'è un meraviglioso proverbio che dice che 'le donne ed i gatti fanno quello che vogliono, i cani e gli u… - chiaraavermi : RT @adiafora_: In North Carolina hanno proposto la pena di morte per le donne che abortiscono (ma non per gli uomini che stuprano) e dopo q… -