Sparò a due rapinatori, gioielliere condannato a 13 anni “Non fu legittima difesa” dicono i giudici (Di domenica 24 luglio 2022) Guido Gianni stato condannato a scontare 13 anni per aver sparato a due rapinatori. La moglie lancia una petizione e Catania insorge. Nei giorni scorsi la sentenza di condanna per Guido Gianni è diventata definitiva. Il gioielliere di 60 anni che Sparò a due rapinatori, è stato prelevato dalla sua abitazione a Gravina di Catania e trasferito in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di primo e secondo grado rendendola esecutiva. Guido Gianni sconterà 13 anni per duplice omicidio volontario e tentato omicidio volontario. .ORIETTA SCARDINO / DEL CASTILLO / ANSA Quel maledetto giorno del 2008 tre rapinatori assaltarono il negozio di Guido ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022) Guido Gistatoa scontare 13per aver sparato a due. La moglie lancia una petizione e Catania insorge. Nei giorni scorsi la sentenza di condanna per Guido Giè diventata definitiva. Ildi 60chea due, è stato prelevato dalla sua abitazione a Gravina di Catania e trasferito in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di primo e secondo grado rendendola esecutiva. Guido Gisconterà 13per duplice omicidio volontario e tentato omicidio volontario. .ORIETTA SCARDINO / DEL CASTILLO / ANSA Quel maledetto giorno del 2008 treassaltarono il negozio di Guido ...

