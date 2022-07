Smart working 100%, proroga di almeno 2 mesi per fragili e per genitori con figli under 14 (Di domenica 24 luglio 2022) Su input del ministro Orlando nel prossimo decreto Aiuti si punta alla proroga dello Smart working al 100% in scadenza il 31 luglio per soggetti fragili e genitori con figli under 14. Si sta valutando se estendere la proroga al 31 ottobre o comunque almeno per 2 mesi Leggi su ilsole24ore (Di domenica 24 luglio 2022) Su input del ministro Orlando nel prossimo decreto Aiuti si punta alladelloalin scadenza il 31 luglio per soggetticon14. Si sta valutando se estendere laal 31 ottobre o comunqueper 2

