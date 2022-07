Raphinha decide il Clasico di Las Vegas

(Di domenica 24 luglio 2022) Il Barcellona batte il Real Madrid nelin salsa americana: mattatore assoluto, autore del gol decisivo Nella inedita cornice di Lasil Barcellona si aggiudica il primodi stagione, battendo il Real Madrid per 1-0.is already settling in nicely ?(via @FCBarcelona) pic.twitter.com/Uagt3gV2Gs— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2022 Decisiva la rete di, che dal limite spara un bolide sotto l’incrocio, con decisivo errore di Militao. Nella gara ha debuttato anche Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Um grande golo do internacional brasileiro Raphinha valeu no sábado ao Barcelona uma vitória por 1-0 sobre o rival Real Madrid, num particular em que os catalães estrearam o polaco Robert Lewandowski.