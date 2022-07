Petagna-Monza | ormai ci siamo

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - AlfredoPedulla : #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il… - Paolo_Bargiggia : Monza, La Gazzetta: “Pronti nuovi contatti per Petagna, c’è un nodo da sciogliere” - infoitsport : Mercato Monza, Belotti e Icardi sono sogni: è Petagna l’obiettivo -

Secondo La Gazzetta dello Sport , l'affare Giovanni Simeone è in via di definizione, in attesa che Andreapassi al, mentre Antonin Barak è un altro desiderio azzurro per il quale ...In attacco gli azzurri starebbero per perdere Andrea, seguito con grande interesse daldove potrebbe giocare con maggior continuità rispetto al minutaggio che riuscirebbe ad ottenere ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Calciomercato Monza news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione. C'è anche Belotti nel mirino per l'attacco dei brianzoli ...