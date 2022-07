sportli26181512 : Olympiacos, piace un coreano svincolato: L'Olympiacos è vicina a In-beom Hwang e nelle ultime ora potrebbe portarlo… - ParmaLiveTweet : Altre pretendenti per Karamoh: il franco-ivoriano piace a Lille e Olympiacos - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Dall'Olympiacos piace un compagno di nazionale di Koulibaly - - ilnapolionline : Dall'Olympiacos piace un compagno di nazionale di Koulibaly - -

Il Napoli Online

... Acerbi in uscita dalla Lazio e Pape Cissé dell'. Il Monza , intanto, ha ottenuto il sì ... Ilicai biancocelesti, che lo hanno opzionato in caso di cessione di Luis Alberto . La ...... i nomi nella lista del club sono tre: Milenkovic , cheall'Inter e non al Milan, Bailly , difensore del Manchester United, e Pepe Abou Cissé , un senegalese che gioca nell'in ... Dall'Olympiacos piace un compagno di nazionale di Koulibaly Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Lo marca stretto anche il Milan, però: momento delicato. In lista, come alternative, resistono Francesco Acerbi della Lazio e l'altro nazionale nazionale senegalese Pape Cissé, ventiseienne ...