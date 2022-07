Letta | “Con Draghi suicidio collettivo M5S? Rottura è irreversibile”

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Quello che si compiuto è stato veramente undella politica e del nostro Paese, la politica esce molto ammaccata”. Così Enricoa Mezz’ora in più definisce la caduta del governo. “Non ho dubbi che mercoledì sera l’ambasciata russa abbia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Johnson”, afferma il segretario Dem. Quanto ai 5 Stelle “le nostre strade si sono separate, senza astio. E’ una separazione? In queste elezioni lo è, lo abbiamo detto”. Replicando poi a Giuseppe Conte,sostiene che “siamo molto più progressisti noi dei 5 stelle su molti temi e posso fare l’elenco”. Comunque, assicura, benché il ‘campo largo’ sia ormai impraticabile “non farò una campagna ...

marcocappato : Le nostre leggi di iniziativa popolare su #eutanasia e #cannabis decadono adesso con lo scioglimento del Parlamento… - LaVeritaWeb : Non avendo idee proprie, Letta e compagni provano a nascondersi dietro allo slogan che faccia sembrare il premier u… - repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - castevisa : RT @dariodangelo91: Si vola altissimo a Domodossola con il comizio di #Salvini: 'Mi faccio la barba, mi mangio la salsiccia e sudo...Non… - RenzoCianchetti : RT @ImolaOggi: Enrico Letta: 'Difenderemo il lavoro fatto con Draghi' -

15.40: rotturaM5s "Irreversibile" La rottura dai 5stelle "In queste elezioni è irreversibile" Lo Avevamo detta prima". Così il segretario del Pd Enricoa Mezz'ora in Più,su Rai3 "Avevao ...La "rottura irreversibile"il M5S, il vittimismo della destradedica un passaggio anche alla rotturail M5S, che definisce "irreversibile" . Ma garantisce: "Non farò una campagna ...Elezioni Politiche 2022: parla Enrico Letta, leader del Partito Democratico: “Scelta tra noi o Meloni”. Apre a Calenda, Di Maio, Renzi. No al M5S.Roma, 24 lug "Sono tre le caratteristiche che ci vogliono per parlare con tutti quelli disponibili: ci sia un valore aggiunto, spirito costruttivo e non la logi ...