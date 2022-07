Laporta: «Il capitolo Messi al Barcellona non è finito, mi sento in debito con lui» (Di domenica 24 luglio 2022) In un’intervista a Espn, il presidente del Barcellona, Juan Laporta, ha parlato della possibilità di un ritorno di Messi in blaugrana. “Spero e mi auguro che il capitolo di Messi al Barça non sia finito. È nostra responsabilità fare in modo che questo capitolo, che è ancora aperto, non sia chiuso e abbia un momento in cui possa essere fatto come avrebbe dovuto essere fatto. Messi deve avere un finale molto più bello di quello che è stato. Moralmente, da presidente del Barça, penso di aver fatto quello che dovevo. Ma penso anche che, come presidente del Barça e a livello personale, gli sono debitore”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) In un’intervista a Espn, il presidente del, Juan, ha parlato della possibilità di un ritorno diin blaugrana. “Spero e mi auguro che ildial Barça non sia. È nostra responsabilità fare in modo che questo, che è ancora aperto, non sia chiuso e abbia un momento in cui possa essere fatto come avrebbe dovuto essere fatto.deve avere un finale molto più bello di quello che è stato. Moralmente, da presidente del Barça, penso di aver fatto quello che dovevo. Ma penso anche che, come presidente del Barça e a livello personale, gli sonore”. L'articolo ilNapolista.

