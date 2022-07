La mattanza dei cristiani in Nigeria

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - L'ultimo si chiamava John Mark. Il suo corpo è stato ritrovato tre giorni fa, nella foresta. Era stato rapito lì vicino. L'altro sacerdote che era con lui in canonica è stato fortunato: Denatus Cleopas è riuscito a fuggire poche ore dopo il sequestro. Tra poco tornerà alla chiesa di Cristo Re, nel Kaduna. I funerali di Padre Mark invece li hanno celebrati nella Cattedrale di San Pietro della diocesi di Kafanchan. "Mentre sollecitiamo preghiere per il riposo del nostro caro fratello sacerdote e la consolazione di Dio sui suoi parenti stretti, desideriamo umilmente invitare tutti ad astenersi dal farsi giustizia da soli" ha sottolineato padre Okolo, nell'omelia. Perché il rischio è doppio: la persecuzione, la reazione. Anche nello Stato di Edo nei giorni scorsi sono stati rapiti altri due sacerdotini, p. Peter Udo e p. Philemon Oboh. Un altro prete ...

