Kiev, da inizio guerra in Ucraina 'distrutti 183 siti religiosi' (Di domenica 24 luglio 2022) "Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 183 siti religiosi sono stati completamente o in parte distrutti". Lo riporta il Kyiv Independent citando il servizio statale ucraino per gli affari ...

