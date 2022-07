Juventus | Fusi | «Bremer uno dei miglior in Europa | è l’erede di Chiellini»

(Di domenica 24 luglio 2022) L’ex calciatore di Torino eha parlato dell’arrivo in bianconero diLuca, ex calciatore di Torino e, in una intervista aNews24 ha parlato dell’arrivo in bianconeri di Gleison. E’ giusto consideraremeglio di De Ligt? «De Ligt è un ragazzo più giovane che era alla prima esperienza nel campionato italiano e forse ha avuto un impatto più difficile.viene da qualche anno in questo campionato e è già pronto a prendere la maglia bianconera e a fare quello che ha fatto in questi ultimi periodi, diventando uno deii centrali in». Può esseredi ...

