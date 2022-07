Juventus, allarme Pogba: problema al ginocchio in allenamento, ma filtra ottimismo (Di domenica 24 luglio 2022) allarme in casa Juventus per le condizioni di Paul Pogba, che nel primo allenamento statunitense nel ritiro americano dei bianconeri, si è fermato durante la seduta alla Loyola Marmount University di Los Angeles. Il centrocampista francese ha sentito qualcosa che non andava al ginocchio e ha lasciato il campo accompagnato e sorretto dallo staff medico. Al contempo, però, il mediano transalpino ha fatto chiari segni che non era niente di serio, e potrebbero bastare per lui due giorni di stop per verificare se si è trattato soltanto di uno spavento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022)in casaper le condizioni di Paul, che nel primostatunitense nel ritiro americano dei bianconeri, si è fermato durante la seduta alla Loyola Marmount University di Los Angeles. Il centrocampista francese ha sentito qualcosa che non andava ale ha lasciato il campo accompagnato e sorretto dallo staff medico. Al contempo, però, il mediano transalpino ha fatto chiari segni che non era niente di serio, e potrebbero bastare per lui due giorni di stop per verificare se si è trattato soltanto di uno spavento. SportFace.

