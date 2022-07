Insegue un ladro per aiutare una ragazza derubata, ferroviere si accascia e muore d'infarto (Di domenica 24 luglio 2022) Una ragazza viene derubata del cellulare, un ferroviere rincorre il ladro , ma lo sforzo gli provoca un malore e l'uomo si accascia su una panchina e muore d' infarto. Cadavere di un uomo trovato ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Unavienedel cellulare, unrincorre il, ma lo sforzo gli provoca un malore e l'uomo sisu una panchina ed'. Cadavere di un uomo trovato ...

MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - FAMAWIPP : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - Kissmaniaco2 : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - periodiciweb : A CASERTA UN FERROVIERE INSEGUE LADRO MA MUORE DI INFARTO -