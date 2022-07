Il Genoa punta il super colpo per tornare in A: contatti con il Bologna per l’attaccante (Di domenica 24 luglio 2022) La scorsa stagione è finita nel peggiore dei modi per il Genoa che alla fine è retrocesso dalla Serie A alla Serie B. Tutti i tifosi del grifone sperano e vogliono che la loro squadra ritorni già da questa stagione in Serie A, ed è per questo che la nuova proprietà vuol mettere a disposizione una rosa di livello al mister Blessin. I rossoblù sono stati una delle società più attive sul mercato, ed infatti sono già arrivati diversi giocatori ma per tornare subito nel campionato più importante la dirigenza sogna il super colpo Nicola Sansone, che potrebbe lasciare il Bologna. Genoa Bologna Sansone Ancora la trattativa non è sbocciata, ma il Genoa tenterà il tutto per tutto per inserire nei propri ranghi un calciatore che sicuramente aiuterà ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) La scorsa stagione è finita nel peggiore dei modi per ilche alla fine è retrocesso dalla Serie A alla Serie B. Tutti i tifosi del grifone sperano e vogliono che la loro squadra ritorni già da questa stagione in Serie A, ed è per questo che la nuova proprietà vuol mettere a disposizione una rosa di livello al mister Blessin. I rossoblù sono stati una delle società più attive sul mercato, ed infatti sono già arrivati diversi giocatori ma persubito nel campionato più importante la dirigenza sogna ilNicola Sansone, che potrebbe lasciare ilSansone Ancora la trattativa non è sbocciata, ma iltenterà il tutto per tutto per inserire nei propri ranghi un calciatore che sicuramente aiuterà ...

Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO - Il difensore centrale Kabak firma per l’#Hoffenheim - La #Roma in pressing per #Wijnaldum, trattati… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Il difensore centrale Kabak firma per l’#Hoffenheim - La #Roma in pressing per #Wijnaldum, tr… - Ravaglismo : #Sampdoria a caccia di nuovi attaccanti: sondaggio anche per il turco Guven #Yalcin, svincolatosi dal #Besiktas. La… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Cambiaso dal Genoa al Piemonte per 8,5M+3 di bonus (forse va in prestito al Bologna) - Il centrocampis… -