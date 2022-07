Gli spari sui Masai, vittime di occupazioni e violenze: “Ma non lasceremo mai le nostre terre” (Di domenica 24 luglio 2022) di Fiore Longo* “Loliondo sanguina”. Un sms mi sveglia la mattina del 10 giugno. Decine di immagini terrificanti cominciano a riempire il mio telefono: sono donne e uomini Masai feriti alle gambe, alla schiena e alla testa. C’è tanto sangue. E poi ricevo video di Masai in fuga dalla polizia tanzaniana che apre il fuoco contro di loro. Uno scenario di guerra. Uno shock, per me così come per molte altre persone nel Nord del mondo. Come potevano le idilliache immagini di zebre, giraffe e leoni che l’ecosistema del Serengeti evoca nelle menti degli occidentali trasformarsi in un simile teatro di brutale violenza? Ma i Masai hanno sempre saputo che era guerra: “Le vostre aree di conservazione per noi sono zone di guerra” mi avevano spiegato… E sapevano da tempo che questo momento sarebbe arrivato. Il governo della Tanzania, infatti, cerca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) di Fiore Longo* “Loliondo sanguina”. Un sms mi sveglia la mattina del 10 giugno. Decine di immagini terrificanti cominciano a riempire il mio telefono: sono donne e uominiferiti alle gambe, alla schiena e alla testa. C’è tanto sangue. E poi ricevo video diin fuga dalla polizia tanzaniana che apre il fuoco contro di loro. Uno scenario di guerra. Uno shock, per me così come per molte altre persone nel Nord del mondo. Come potevano le idilliache immagini di zebre, giraffe e leoni che l’ecosistema del Serengeti evoca nelle menti degli occidentali trasformarsi in un simile teatro di brutale violenza? Ma ihanno sempre saputo che era guerra: “Le vostre aree di conservazione per noi sono zone di guerra” mi avevano spiegato… E sapevano da tempo che questo momento sarebbe arrivato. Il governo della Tanzania, infatti, cerca ...

