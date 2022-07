Chiellini sicuro: «Qui sto bene, ho fatto la scelta giusta al momento giusto» (Di domenica 24 luglio 2022) Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha analizzato la situazione in casa bianconera: ecco le sue dichiarazioni Giorgio Chiellini ha parlato in collegamento con il canale Twitch della Juventus. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. SALUTI – «Sto molto bene, sono molto contento di rivedere gli amici». LAFC – «Siamo una buona squadra, ho scelto bene. Mi trovo bene, la città è grande ma si vive bene con organizzazione. E’ un ambiente diverso a quello italiano ma cerco di fare le cose nel miglior modo possibile. Sto imparando lo spagnolo, la maggior parte del gruppo parla quella lingua». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Giorgio, ex capitano della Juventus, ha analizzato la situazione in casa bianconera: ecco le sue dichiarazioni Giorgioha parlato in collegamento con il canale Twitch della Juventus. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. SALUTI – «Sto molto, sono molto contento di rivedere gli amici». LAFC – «Siamo una buona squadra, ho scelto. Mi trovo, la città è grande ma si vivecon organizzazione. E’ un ambiente diverso a quello italiano ma cerco di fare le cose nel miglior modo possibile. Sto imparando lo spagnolo, la maggior parte del gruppo parla quella lingua». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

