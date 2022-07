Calciomercato Inter, proposto un calciatore del Lens: la situazione (Di domenica 24 luglio 2022) Nei giorni scorsi sarebbe stato proposto all’Inter un calciatore del Lens, affrontato in amichevole. Le ultime sul Calciomercato Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’avversario di ieri dell’Inter Facundo Messina sarebbe stato proposto alla società nerazzurra. Classe 1999, l’argentino è stato visionato e promosso da Marotta in occasione del ko contro il Lens in amichevole. Contatti già avviati per il difensore, che per caratteristiche somiglia a Bastoni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Nei giorni scorsi sarebbe statoall’undel, affrontato in amichevole. Le ultime sulSecondo quanto riferito da Tuttosport, l’avversario di ieri dell’Facundo Messina sarebbe statoalla società nerazzurra. Classe 1999, l’argentino è stato visionato e promosso da Marotta in occasione del ko contro ilin amichevole. Contatti già avviati per il difensore, che per caratteristiche somiglia a Bastoni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

