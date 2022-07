Brunetta contro la compagna di Berlusconi: “Violentato da Marta Fascina sull’essere ‘nano’. Il ‘riposi in pace’? Io gli auguro lunga vita” (Di domenica 24 luglio 2022) Quella canzone che accompagnava il post per commentare il suo addio a Forza Italia – “Il giudice” di Fabrizio De Andrè che racconta la scalata di “un nano” fino ai vertici della magistratura – lo ha fatto soffrire. Lo dice chiaramente Renato Brunetta, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz’ora in più su Rai Tre. Lo aveva diffuso sui social Marta Fascina, deputata di Fi e compagna di Silvio Berlusconi. “Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo”, ha spiegato Brunetta. “Marta – ha aggiunto, visibilmente emozionato – ma essere Violentato su questo… non per me ma per tutti quei bambine e bambini che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio e dire, ma vedete ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Quella canzone che acva il post per commentare il suo addio a Forza Italia – “Il giudice” di Fabrizio De Andrè che racconta la scalata di “un nano” fino ai vertici della magistratura – lo ha fatto soffrire. Lo dice chiaramente Renato, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz’ora in più su Rai Tre. Lo aveva diffuso sui social, deputata di Fi edi Silvio. “Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo”, ha spiegato. “– ha aggiunto, visibilmente emozionato – ma esseresu questo… non per me ma per tutti quei bambine e bambini che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio e dire, ma vedete ...

