Basciagoni | una vacanza all’insegna dell’amore e del relax | la meta scelta FOTO

(Di domenica 24 luglio 2022), Alessandro Basciano e Sophie Codegoni raggiungono una nuovaper godersi le vacanze estivesono sempre più uniti e la loro storia d’amore continua a far sognare intere generazioni. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello VIP, e da quel momento non si sono più persi di vista. È un momento magico per entrambi che stanno continuando a lavorare su nuovi progetti ed inedite avventure da nord a sud. Nelle ultime settimane hanno vissuto tantissimi nuovi momenti spaziando da un set all’altro, portando a termine tutti i nuovi sogni. Lo scorso 20 giugno, Alessandro e Sophie hanno fatto il loro ingresso nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il loro primo brand. Il primo brand di gioielli “ASBC” ha riscosso un breve tempo un clamoroso successo. Da soli ...

361_magazine : - basciagonixever : RT @Mary8291819655: #basciagoni Lei una rarità Bellezza divina Dolcezza infinita ?? - basciagonixever : RT @Lara29520783: Un Basciano soddisfatto di aver stupito sua moglie con le sue affermazioni 'Una data ben precisa'. Una Sophie incuriosit… - basciagonixever : RT @KeterinJ: Scusami Sophie ogni volta che cercavo di fare una discussione inutile io avevo paura di perderti perché il sentimento più st… - basciagonixever : RT @An02to: L'intesa più intensa che si possa avere con una persona rimane quella di guardarsi e mangiarsi con gli occhi ogni volta di più… -

Come è accaduto proprio in questi ultimi giorni, in cui isi sono concessipiccola vacanza a Palma de Maiorca.vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza, in cui però c'è ...... "Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme amaglietta e poi non ... #pic.twitter.com/vWaaeK0qci Claudia 📕🎶 (@Claudia45554788) July 21, 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Basciagoni, Alessandro e Sophie anche in questa domenica divertono i fan con esilaranti siparietti condivisi sui social a bordo piscina ...