ATP Gstaad 2022, Matteo Berrettini vuole riscrivere i record italiani: a caccia della tredicesima vittoria in fila (Di domenica 24 luglio 2022) Matteo Berrettini torna in campo sempre più forte. Il tennista romano si è messo alle spalle in fretta la ruggine per la mancata partecipazione a WImbledon a causa di una positività al Covid-19 e, come se fosse la cosa più facile del mondo e nonostante una condizione fisica non al top, si è guadagnato il diritto di disputare la finale di Gstaad, in Svizzera, contro il norvegese Casper Ruud. Per l’azzurro un successo contro l’odierno numero 5 al mondo sarebbe un ottimo segnale in vista del futuro. Innanzitutto una vittoria significherebbe una significativa risalita verso la top 10: nella Race verso Milano Berrettini è al momento dodicesimo con 1845 punti, alzando il trofeo salirebbe a quota 1945 a soli 25 punti da Novak Djokovic decimo. Ma oltretutto, vincere quest’oggi vorrebbe dire allungare ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)torna in campo sempre più forte. Il tennista romano si è messo alle spalle in fretta la ruggine per la mancata partecipazione a WImbledon a causa di una positività al Covid-19 e, come se fosse la cosa più facile del mondo e nonostante una condizione fisica non al top, si è guadagnato il diritto di disputare la finale di, in Svizzera, contro il norvegese Casper Ruud. Per l’azzurro un successo contro l’odierno numero 5 al mondo sarebbe un ottimo segnale in vista del futuro. Innanzitutto unasignificherebbe una significativa risalita verso la top 10: nella Race verso Milanoè al momento dodicesimo con 1845 punti, alzando il trofeo salirebbe a quota 1945 a soli 25 punti da Novak Djokovic decimo. Ma oltretutto, vincere quest’oggi vorrebbe dire allungare ...

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - Eurosport_IT : BERRETTINI IN SEMIFINALEEEEEE! ???? L'azzurro in rimonta batte lo spagnolo Pedro Martinez e avanza nel tabellone de… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - robertopontillo : Due azzurri del tennis in finale! ?? Matteo Berrettini ATP 250 Gstaad ?? Lorenzo Musetti ATP 500 Amburgo alle… - robertopontillo : RT @Eurosport_IT: Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Amburgo ????… -