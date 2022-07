Andrea Zenga pubblica tutto | “Ecco nostro figlio” | esplosione di gioia totale

IFrangioni : RT @Nicolet47645239: Adoro la semplicità che vi contraddistingue, il vostro stare insieme uniti più che mai e l'amore reciproco che si perc… - SerenaRovai1 : @Rosi_Andrea2_0 @andrea_zenga Meraviglioso sempre,in qualsiasi situazione!!!???? - Nicolet47645239 : Adoro la semplicità che vi contraddistingue, il vostro stare insieme uniti più che mai e l'amore reciproco che si p… - Resilienza327 : #zengavò Loro che immaginano i futuri figli ?? Tranquilli che con 2 genitori così saranno sicuramente meravigliosi ??… - IFrangioni : RT @SonySon96916254: Finalmente vacanza prenotata si va in #Sicilia ??#RosalindaCannavó #AndreaZenga #Chinu #zengavó @14Cannavo @andrea_zen… -

La sua storia d'amore cone l'amicizia che la legava a Dayane Mello hanno messo l'ex gieffina al centro del gossip per molto tempo. In questi ultimi giorni l'attrice è tornata a far ...A detta dell'ex gieffina, oggi felicemente fidanzata con, lo Stato italiano non premierebbe le persone che lavorano in maniera onesta. L'ira di Rosalinda Cannavò Lo sfogo di Rosalinda ...Quindi si parte andiamo ad inizio agosto, ci facciamo qualche giorno giù” inoltre i due ex gieffini si rivolgono ai fan: “Conoscete qualche posto carino Zengavò stupiscono i fan con un esilarante app ...Zengavò, Andrea e Rosalinda divertono i fan mostrando come saranno i loro figli: ecco l'esilarante video condiviso sui social ...