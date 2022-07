A fuoco palazzina nel Cesenate, portate in salvo 6 persone (Di domenica 24 luglio 2022) BOLOGNA – A fuoco una palazzina nel Cesenate. Incendio, nella notte, a Savignano sul Rubicone. Poco dopo le 3 due squadre del distaccamento Vigili del fuoco di Cesena, due squadre del distaccamento volontario di Savignano, una di Cesenatico, quattro della sede Centrale di Forlì e due del comando provinciale di Rimini sono intervenute in via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Incendi: da metà giugno 30mila roghi quasi tutti dolosi, Italia devastata dai Piromani. Venezia, Chiuso il ponte dei Bareteri: accertamenti per 48 ore di Polizia Locale e Vigili del fuoco Incendi sotto controllo. Mille evacuati e arrestato un piromane Sardegna-tragedia: uomo muore carbonizzato La costa occidentale degli Usa è ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 24 luglio 2022) BOLOGNA – Aunanel. Incendio, nella notte, a Savignano sul Rubicone. Poco dopo le 3 due squadre del distaccamento Vigili deldi Cesena, due squadre del distaccamento volontario di Savignano, una di Cesenatico, quattro della sede Centrale di Forlì e due del comando provinciale di Rimini sono intervenute in via L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Incendi: da metà giugno 30mila roghi quasi tutti dolosi, Italia devastata dai Piromani. Venezia, Chiuso il ponte dei Bareteri: accertamenti per 48 ore di Polizia Locale e Vigili delIncendi sotto controllo. Mille evacuati e arrestato un piromane Sardegna-tragedia: uomo muore carbonizzato La costa occidentale degli Usa è ...

VoceDelTrentino : Paura a Padergnone, a fuoco una palazzina di due piani - - infoitinterno : A fuoco palazzina a Savignano, portate in salvo 6 persone - infoitinterno : Fiamme in una palazzina di tre piani, i Vigili del fuoco evacuano tutti i residenti - stefano_gatto97 : RT @TgrRai: ?? Fiamme in Romagna: al Lido di Dante brucia la pineta Ramazzotti. Tra Cesena e Bertinoro a fuoco una collina. A Savignano ince… - horottoilvetro : RT @TgrRai: ?? Fiamme in Romagna: al Lido di Dante brucia la pineta Ramazzotti. Tra Cesena e Bertinoro a fuoco una collina. A Savignano ince… -