WTA Palermo 2022, Lucia Bronzetti supera in rimonta Caroline Garcia e sarà semifinale tutta italiana con Paolini

Una festa tutta italiana. In nottata inoltrata Lucia Bronzetti ce l'ha fa e ha battuto in quasi tre ore di gioco la francese Caroline Garcia (n.48 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 nei quarti di finale del WTA di Palermo. Una sfida ai limiti in tutti i sensi per l'orario e la temperatura che la romagnola (n.78 del mondo) ha saputo portare a casa sulla terra rossa siciliana. Una vittoria di grande carattere e di qualità per Bronzetti che, dopo aver perso la prima frazione, ha trovato dentro di sé le forze per reagire, alzando il proprio livello. Grande intensità nei colpi della nostra portacolori e dunque pass per il penultimo atto dove ci sarà Paolini. Nel primo set, dopo una fase di studio, la francese è la ...

