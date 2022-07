TgLa7d del 23 luglio 2022

(Di sabato 23 luglio 2022) Violato l'accordo sul grano. Missili russi sul porto di Odessa Elezioni fra liti e alleanze Bimba morta di stenti, la madre resta in carcere Covid, contagi in lieve calo. Si teme per l'autunno - ...

Violato l'accordo sul grano. Missili russi sul porto di Odessa Elezioni fra liti e alleanze Bimba morta di stenti, la madre resta in carcere Covid, contagi in lieve calo. Si teme per l'autunno - ...- Grano, accordo a firma disgiunta per mosca e KievSi vota il 25 settembre, corsa a simboli e listeI partiti scaldano i motori e pensano a future alleanzeAstrosam, missione compiuta: 7 ore a spasso ... TgLa7d del 21 luglio 2022