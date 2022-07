AnsaToscana : Strappa burqua e spinge donna incinta giù treno, denunciato. Nel Fiorentino. Accusa è lesioni aggravate dall'odio r… - n_piera : RT @tvprato: Strappa burqua e spinge donna incinta giù dal treno, denunciato 35enne di Vaiano - maurizioTotti : Calenzano, le strappa il burqua e spinge donna incinta giù dal treno: denunciato - tvprato : Strappa burqua e spinge donna incinta giù dal treno, denunciato 35enne di Vaiano - palermo24h : Le strappa il burqua e spinge donna incinta giù dal treno, denunciato nel fiorentino -

Agenzia ANSA

Le avrebbe strappato il burqa dal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta fuori dal treno intimandole di non provare a salirci più. E' successo il 15 luglio alla stazione di Calenzano (Firenze) dove ...Le avrebbe strappato il burqa dal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta fuori dal treno intimandole di non provare a salirci più. E' successo il 15 luglio alla stazione di Calenzano (Firenze) dove ... Strappa burqua e spinge donna incinta giù treno, denunciato Le avrebbe strappato il burqa dal volto, poi l'avrebbe strattonata e spinta fuori dal treno intimandole di non provare a salirci più. (ANSA) ...Avrebbe spinto una donna al settimo mese di gravidanza giù dal treno, ancora fermo, urlandole frasi come: “Vattene via da qui, non puoi salire” . È quanto accaduto il 15 luglio scorso alla stazione di ...