Simeone è il pupillo di Spalletti | può ricoprire due ruoli

...rimane per Allegri ilMorata. Come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, però, il centravanti spagnolo vorrebbe prima giocarsi le sue carte alla corte del Choloall'......dopo il mancato riscatto proprio da parte della Vecchia Signora nonostante sia da sempre un... soluzione questa non gradita ai biancorossi diche vorrebbero cederlo solo a titolo ...Non solo grandi colpi di calciomercato per la Juventus in questa sessione, il club bianconero potrebbe salutare definitivamente Morata ...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 22 luglio 2022.