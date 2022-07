Sicurezza in stazione: il vicesindaco incontra il questore, intensificato il presidio di zona (Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. Sicurezza in stazione: il vicesindaco Sergio Gandi sabato mattina ha incontrato il questore Stanislao Schimera per parlare delle possibili nuove iniziative da mettere in campo nell’area di piazzale Marconi per contrastare la microcriminalità. Nel pomeriggio di venerdì questura e Comune hanno effettuato un sopralluogo ed hanno concordato di intensificare le attività coordinate di presidio nella zona della stazione e delle fermate della Tramvia delle Valli. L’assessore del Comune di Bergamo ha comunicato la decisione di interdire al passaggio la scaletta che collega via Bonomelli all’infopoint turistico sul lato destro del piazzale. Per quanto riguarda i recenti episodi avvenuti nell’area della stazione, durante l’incontro negli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo.in: ilSergio Gandi sabato mattina hato ilStanislao Schimera per parlare delle possibili nuove iniziative da mettere in campo nell’area di piazzale Marconi per contrastare la microcriminalità. Nel pomeriggio di venerdì questura e Comune hanno effettuato un sopralluogo ed hanno concordato di intensificare le attività coordinate dinelladellae delle fermate della Tramvia delle Valli. L’assessore del Comune di Bergamo ha comunicato la decisione di interdire al passaggio la scaletta che collega via Bonomelli all’infopoint turistico sul lato destro del piazzale. Per quanto riguarda i recenti episodi avvenuti nell’area della, durante l’incontro negli ...

