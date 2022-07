Scherma oggi, Mondiali 2022: orari sabato 23 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 23 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita oggi, sabato 23 luglio, la sesta ed ultima giornata di finali dei Mondiali 2022 di Scherma: dalle 10.30 si disputeranno i tabelloni dai quarti di finale della sciabola a squadre femminile, con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro, e del fioretto a squadre maschile, con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi. LA DIRETTA LIVE DI oggi DEI Mondiali DI Scherma DALLE 10.30 La sesta ed ultima giornata di finali dei Mondiali 2022 di Scherma verrà trasmessa in diretta tv dalle 16.00 su Eurosport 2 e dalle 17.25 su Rai Sport + HD ed in diretta streaming dalle 16.00 su Eurosport Player e ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita23, la sesta ed ultima giornata di finali deidi: dalle 10.30 si disputeranno i tabelloni dai quarti di finale della sciabola a squadre femminile, con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro, e del fioretto a squadre maschile, con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi. LA DIRETTA LIVE DIDEIDIDALLE 10.30 La sesta ed ultima giornata di finali deidiverrà trasmessa in diretta tv dalle 16.00 su Eurosport 2 e dalle 17.25 su Rai Sport + HD ed in direttadalle 16.00 su Eurosport Player e ...

