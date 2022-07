Salernitana, ufficiale il passaggio in prestito di Bogdan alla Ternana (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – La Salernitana ha ufficializzato il trasferimento di Luka Bogdan alla Ternana. Il difensore classe ’96 già lo scorso anno aveva vestito la maglia del club umbro mettendo insieme 14 presenze, un gol e un assist. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Laha ufficializzato il trasferimento di Luka. Il difensore classe ’96 già lo scorso anno aveva vestito la maglia del club umbro mettendo insieme 14 presenze, un gol e un assist. La formula è quella delcon obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale la cessione di un difensore - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Salernitana, saluta Bogdan. Il difensore passa in prestito alla Ternana - ZonaBianconeri : RT @calsciomercato: ???? La Salernitana vuole Rovella. L'idea del club granata è quella di prendere il centrocampista in prestito secco, senz… - calsciomercato : ???? La Salernitana vuole Rovella. L'idea del club granata è quella di prendere il centrocampista in prestito secco,… - OorazioFranco : ?? #Calciomercato ?? La #Salernitana è pronta a formalizzare la prima offerta ufficiale all’Herta Berlino per #Piatek. -