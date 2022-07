(Di sabato 23 luglio 2022) L’attore, celebre volto di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, saràdell’Ariano International Film Festival, in programma dal 1° al 7 agosto 2022. Ladell’Ariano International Film Festival, in programma ad Ariano Irpino dal 1° al 7 agosto 2022, è pronta a dare il benvenuto a un grandissimo

UniMoviesBlog : #RonnMoss tra gli ospiti di #ArianoInternationalFilmFestival - arianofilmfest : RT @GazzettAvellino: Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful, all’Ariano International Film Festival sabato 7 agosto. - ImoviezMagazine : RONN MOSS OSPITE ALLA DECIMA EDIZIONE DELL’AIFF - AngeliqueNL : RT @GazzettAvellino: Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful, all’Ariano International Film Festival sabato 7 agosto. - AngeliqueNL : RT @claudiocalaio: Ronn Moss e Tiziano Cavaliere ci parlano del singolo ‘Vado a vivere in Puglia’ e di alcune novità... -

QuiComo

... da JoeBastianich, musicista internazionale, showman televisivo e stella mondiale della ristorazione, al comico Nino Frassica; dalla musica pop e rap dei Gemelli Diversi a, icona di ...La direzione del festival ha confermato nei giorni scorsi la presenza di, storico volto di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful , ad Ariano per presentare Viaggio a sorpresa , film ... Ronn Moss, un concerto beautiful sul Lago di Como BARI - Novo inno alla Puglia tratto dal film “Viaggio a sorpresa”. Ronn Moss ci propone un inno per l’estate 2022 dedicata alla sua amata Puglia insieme a Tiziano Cavaliere, produttore cinematografico ...Un cartellone ricchissimo di artisti ed appuntamenti che accompagneranno l'estate a San Giovanni in Fiore nei mesi di agosto e settembre ...