Renzi non ne ha indovinata una. La Consulta boccia il suo Jobs Act (Di sabato 23 luglio 2022) Migliaia di lavoratori l’hanno sperimentato sulla loro pelle. Ora però è la Consulta a ribadire la necessità di un nuovo intervento sul Jobs Act, per garantire tutele adeguate sui licenziamenti. Così la riforma voluta nel 2015 da Matteo Renzi per ridisegnare l’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori si prende una nuova bocciatura. Jobs Act, nel mirino della Consulta gli indennizzi in caso di licenziamento. Se il Parlamento non interviene lo farà la Corte Costituzionale Stavolta la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull’indennità fino a 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, rivolgono un monito al Parlamento. “La materia, frutto di interventi normativi stratificati – si legge nella sentenza scritta dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Migliaia di lavoratori l’hanno sperimentato sulla loro pelle. Ora però è laa ribadire la necessità di un nuovo intervento sulAct, per garantire tutele adeguate sui licenziamenti. Così la riforma voluta nel 2015 da Matteoper ridisegnare l’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori si prende una nuovatura.Act, nel mirino dellagli indennizzi in caso di licenziamento. Se il Parlamento non interviene lo farà la Corte Costituzionale Stavolta la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull’indennità fino a 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, rivolgono un monito al Parlamento. “La materia, frutto di interventi normativi stratificati – si legge nella sentenza scritta dalla ...

dellorco85 : Non vedo l'ora di vedere il tentativo di centro con Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta. Un frullato.… - LiciaRonzulli : LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA! Come abbiamo detto e ripetuto in ogni sede: il Pd ha provocato, architettato e cau… - fattoquotidiano : Di Battista: “A Di Maio non interessa dell’Italia, ha mentito così tante volte che in confronto Renzi è un personag… - yurimaga87 : @LucaBizzarri @PaolaTavernaM5S @carlosibilia @AlfonsoBonafede Ma veramente c’è ancora chi difende Matteo Renzi? Ved… - docdrugztore : @alexsdado @stefaniaconti @merlinoontheweb Anche lì? Mannaggia, non hanno un Renzi che porta avanti la battaglia di civiltà ? -