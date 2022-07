Perché il centrodestra non ha colpe: ecco chi ha fatto cadere SuperMario (Di sabato 23 luglio 2022) È in corso il tentativo di scaricare sul centrodestra la responsabilità della crisi di governo. Ricostruiamo i fatti e poi le persone valuteranno. Il M5S non vota la fiducia su un provvedimento decisivo per il governo: il ddl "Aiuti". Draghi si dimette ritenendo impossibile continuare a governare con il partito di Conte. Nelle ore successive i grillini mandano a Draghi una serie di richieste irricevibili come condizione per continuare a collaborare. Su pressione di Mattarella Draghi ritira le dimissioni e si presenta in Parlamento. Il centrodestra unito si dichiara disponibile ad appoggiare un governo Draghi bis ma senza i 5 Stelle dato che le loro proposte sono ritenute incompatibili come lo stesso Draghi aveva denunciato. Sarebbe in effetti una pagliacciata ridurre tutto a tarallucci e vino. Il giorno precedente il voto, Draghi vede per una lunga ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) È in corso il tentativo di scaricare sulla responsabilità della crisi di governo. Ricostruiamo i fatti e poi le persone valuteranno. Il M5S non vota la fiducia su un provvedimento decisivo per il governo: il ddl "Aiuti". Draghi si dimette ritenendo impossibile continuare a governare con il partito di Conte. Nelle ore successive i grillini mandano a Draghi una serie di richieste irricevibili come condizione per continuare a collaborare. Su pressione di Mattarella Draghi ritira le dimissioni e si presenta in Parlamento. Ilunito si dichiara disponibile ad appoggiare un governo Draghi bis ma senza i 5 Stelle dato che le loro proposte sono ritenute incompatibili come lo stesso Draghi aveva denunciato. Sarebbe in effetti una pagliacciata ridurre tutto a tarallucci e vino. Il giorno precedente il voto, Draghi vede per una lunga ora ...

