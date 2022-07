Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone: “Fui spinta a mentire” (Di sabato 23 luglio 2022) La Prati torna su Mark Caltagirone Sono passati 3 anni dal Prati-gate e ancora oggi sembra essere motivo di notizia. A Il Corriere della Sera Pamela Prati ha rilasciato una lunga intervista ed è tornata a parlare di Mark Caltagirone, il fantomatico e discusso fidanzato che per diverso tempo ha riempito le pagine dei giornali L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 23 luglio 2022) LasuSono passati 3 anni dal-gate e ancora oggi sembra essere motivo di notizia. A Il Corriere della Seraha rilasciato una lunga intervista ed èta adi, il fantomatico e discusso fidanzato che per diverso tempo ha riempito le pagine dei giornali L'articolo proviene da Novella 2000.

