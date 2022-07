(Di sabato 23 luglio 2022), sabato 23, si disputeranno ledel Gran Premio didi1, dodicesima prova del Mondiale 2022. Se vale il detto “non c’è due senza tre”, i tifosi della Ferrari possono sperare nell’ennesima vittoria della Scuderia, la terza di fila dopo i trionfi di Silverstone e Zeltweg. Prima Carlos Sainz e poi Charles Leclerc hanno collezionato una doppia vittoria della Rossa di Maranello che restituisce una classifica nettamente migliore in entrambe le classifiche iridate. In quella piloti, Leclerc ha un ritardo da Max Verstappen di 38 punti, dopo avergliene rosicchiati sei nell’ultimo weekend austriaco. Nel Mondiale costruttori, invece, la Ferrari insegue la Red Bull a 56 lunghezze. Di seguito glidelledi ...

tuttopuntotv : Orari qualifiche Formula 1 Francia oggi 23 luglio su Sky e TV8 #formula1 #f1 #F12022 - zazoomblog : F1 oggi GP Francia 2022: orari FP3 e qualifiche tv streaming programma Sky e TV8 - #Francia #2022: #orari… - AnnaMancini81 : Formula 1 GP Francia, la programmazione tv: la gara in diretta anche su TV8 - F1ingenerale_ : Ecco riportati gli #orari TV di prove libere, qualifiche e delle due gare del weekend del #FrenchGP di #F2, sul cir… - pinsaroulettesx : ORARI GP FRANCIA ???? Venerdì FP1 14:00-15:00 FP2 17:00-18:00 Sabato FP3 13:00-14:00 Qualifiche 16:00-17:00 Domenica Gara 15:00 -

La delusione Jacobs al Mondiale d'atletica tra tormenti e infortuni: "Rosico, ma non finisce qui" Il programma di oggi (italiani) 15:15 - Marcia 35 km D 2:05 - Salto con l'asta U,2:...La casa di Maranello deve sciogliere il nodo Sainz, che sarà penalizzato al termine delledi domani per aver cambiato la centralina, tuttavia, in vista della sostituzione di altri elementi ...Oggi, sabato 23 luglio, giornata di prove libere 3 e di qualifiche a Le Castellet (Francia), sede del dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista transalpina ci sarà grande spettacolo alla c ...Domani, sabato 23 luglio, andranno in scena le qualifiche del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Le Castellet si deciderà il dodicesimo poleman dell’anno: l’atte ...