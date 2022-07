Million Day oggi 23 luglio 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di sabato 23 luglio 2022)Day estrazioni di23. Torna puntuale, come al solito, anchel’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorsoDay., sabato 23in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare iestratti dell’estrazione delDay di sabato 23è sufficiente collegarsi alle ore 19.00 disu questa pagina per conoscere i cinquein tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti ...

CorriereCitta : #MillionDay oggi #23luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - ParliamoDiNews : Million Day e numeri Extra di venerdì 22 luglio 2022 | JAMMA #MillionDayedExtra #numerivincenti #ultimeestrazioni… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 22 luglio… - CorriereUmbria : L'estrazione di oggi di Million Day #MillionDay #estrazione - zazoomblog : Million Day ed Extra venerdì 22 luglio 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - #Million #Extra #venerdì… -

Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di estrazione: dalle 19 è slittata alle 20.30: NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 23 LUGLIO 2022EXTRA: ......Smythe is a singular storyteller and creative talent who we are proud to work with every,' said ... WEBTOON is the world's largest platform for digital comics, with 82monthly active users ...Sabato bollente ma si gioca anche oggi. Appuntamento come sempre alle 20,20 - e quindi ecco un'altra chance per mettere a segno il grande colpo. Cinque numeri e il sogno di vincere ...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a sabato 23 luglio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.