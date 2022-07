Marateale 2022 al via con Cremonini, Amendola, Servillo, Banfi, Cuccarini, Ranieri, Guadagnino (Di sabato 23 luglio 2022) Al via la XIV edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata con grandi ospiti come Cesare Cremonini, Claudio Amendola, Toni Servillo, Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino, Luisa Ranieri Pronta a partire la XIV edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Nella splendida cornice della “perla del tirreno”, cinque giorni dedicati al cinema e non solo, con eventi, proiezioni, incontri, tutti aperti al pubblico, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia. Madrina della kermesse, la splendida attrice Catrinel Marlon mentre tra i conduttori delle serate, Carolina Rey, ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Al via la XIV edizione di– Premio Internazionale Basilicata con grandi ospiti come Cesare, Claudio, Toni, Lino, Lorella, Luca, LuisaPronta a partire la XIV edizione di– Premio Internazionale Basilicata che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Nella splendida cornice della “perla del tirreno”, cinque giorni dedicati al cinema e non solo, con eventi, proiezioni, incontri, tutti aperti al pubblico, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia. Madrina della kermesse, la splendida attrice Catrinel Marlon mentre tra i conduttori delle serate, Carolina Rey, ...

