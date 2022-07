Liverpool | si allontana un obiettivo a centrocampo

Tuttosport

... De Kateleare, Ziyech e Sanches, in una altalena di emozioni che li avvicina o li, solo ... Anche l'arrivo di Origi, ottimo attaccante belga, ex giocatore del, non può essere ......si è presentato al ritrovo che ha dato il via alla stagione e adesso un altro segnale che... dove i Red Devils affronteranno in amichevole il. Con un permesso speciale del club, CR7 ... Il Psg ritrova Verratti e batte gli Urawa. 2-2 tra United e Aston Villa Il CEO del club bavarese allontana la possibilità dell'arrivo di uno dei due bomber per il post Lewandowski: "CR7 non rientra nella nostra filosofia" ...