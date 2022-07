La bufala su Mario Draghi: cosa è successo davvero ai nostri soldi (Di sabato 23 luglio 2022) Come è comprensibile per una figura semi-leggendaria come Mario Draghi, che con il suo whatever it takes nell'estate del 2011 è riuscito ad evitare il tracollo dell'euro e delle economie più fragili del Continente, la verità sulle sue capacità si è spesso mescolata al mito. È sicuramente il caso delle convinzioni diffuse circa il suo potere di tenere a bada lo spread con lo sguardo o con l'imposizione delle mani. Con il suo arrivo a Palazzo Chigi, in effetti, il differenziale tra bund e btp, che viaggiava da tempo sopra i 200 punti, con picchi sopra i 300 tra la meta del 2018 e la fine del 2019 e un nuovo rialzo nella prima fase della pandemia, ha trovato subito sollievo, scivolando addirittura sotto i 100 punti. Passato l'effetto sorpresa, però, le cose sono cambiate. Già ad aprile lo spread è tornato sopra tale soglia e, tranne rarissime ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Come è comprensibile per una figura semi-leggendaria come, che con il suo whatever it takes nell'estate del 2011 è riuscito ad evitare il tracollo dell'euro e delle economie più fragili del Continente, la verità sulle sue capacità si è spesso mescolata al mito. È sicuramente il caso delle convinzioni diffuse circa il suo potere di tenere a bada lo spread con lo sguardo o con l'imposizione delle mani. Con il suo arrivo a Palazzo Chigi, in effetti, il differenziale tra bund e btp, che viaggiava da tempo sopra i 200 punti, con picchi sopra i 300 tra la meta del 2018 e la fine del 2019 e un nuovo rialzo nella prima fase della pandemia, ha trovato subito sollievo, scivolando addirittura sotto i 100 punti. Passato l'effetto sorpresa, però, le cose sono cambiate. Già ad aprile lo spread è tornato sopra tale soglia e, tranne rarissime ...

