Fabian possibilità rinnovo, per Zielinski si fa avanti il West Ham (Di sabato 23 luglio 2022) Tuttosport – . Il futuro di Fabian Ruiz, secondo Raffaele Auriemma, non sarebbe poi così … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 23 luglio 2022) Tuttosport – . Il futuro diRuiz, secondo Raffaele Auriemma, non sarebbe poi così … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

FrancescoRoma78 : @angianna78 Le squadre inglesi però hanno ampie possibilità di spesa. Potrebbero alzare offerta o diminuire forbice… - claudioiappelli : @davide_luise Secondo me sto Fabian a rotto e non poco,fai come Bremer rinnova e dai la possibilità a chi ti ha pag… - AlessioSarnelli : @Torrenapoli1 Io un cambio in mediana lo farei. Giocando a 3 abbiamo due registi (Lobo-Demme), due mezz'ali di qual… - borbonico1926 : @LeBombeDiVlad Penso possa essere una possibilità solo in caso di partenza di fabian - Andrea842631710 : @Dottore1926 @sscnapoli Sempre che l’idea/possibilità fosse farli entrambi. Perché come ho detto ad altri utenti D… -