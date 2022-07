Estrazioni Million Day di luglio 2022

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di sabato 23 luglio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #23luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 22 luglio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #22luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di giovedì 21 luglio… -

Per giocare la schedina delDay basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e ... Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 22 presente per 45DAY E EXTRA MILLIONDAY DI OGGI: UN MILIONE DI SOGNI... Il sogno di vincere un milione ritorna prepotentemente oggi con la nuova estrazione diDay e della sua opzione di ...ROMA - Dopo l’estrazione del MillionDay di sabato 23 luglio, il 35 si conferma leader della classifica dei ritardatari con 68 assenze. Chiudono ...Estrazione di Million Day anche oggi, sabato 23 luglio . Come di consueto, non si ferma il concorso gestito da Lottomatica. Appuntamento alle ...