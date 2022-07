“È una fake news!”: Alex Belli attacca la conduttrice, lancia frecciate velenose (Di sabato 23 luglio 2022) L’attore ex gieffino Alex Belli approfitta della sua ultima intervista per affondare il colpo contro una famosa conduttrice con la quale nei mesi scorsi ha avuto parecchi screzi. Alex Belli – Screenshot Mediasetplay-itL’imprevedibile Alex Belli torna alla carica con un’intervista nella quel lancia una frecciata nemmeno tanto velata contro una nota conduttrice con la quale nei mei passati ha avuto parecchio da ridire. Attore, fotografo di moda e adesso anche musicista, Belli ha avuto visibilità massima con la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha dato spettacolo mettendo in scena un intrigo amoroso assieme alla compagna Delia Duran e alla showgirl Soleil ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 luglio 2022) L’attore ex gieffinoapprofitta della sua ultima intervista per affondare il colpo contro una famosacon la quale nei mesi scorsi ha avuto parecchi screzi.– Screenshot Mediasetplay-itL’imprevedibiletorna alla carica con un’intervista nella queluna frecciata nemmeno tanto velata contro una notacon la quale nei mei passati ha avuto parecchio da ridire. Attore, fotografo di moda e adesso anche musicista,ha avuto visibilità massima con la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha dato spettacolo mettendo in scena un intrigo amoroso assieme alla compagna Delia Duran e alla showgirl Soleil ...

adrianobiondi : = GOVERNO: SENZATETTO A MANIFESTAZIONE PRO DRAGHI, 'PER NOI CLOCHARD HA FATTO MOLTO' = 'È un apostolo, un santo!'… - _Nico_Piro_ : Chiudo con domanda. Non cito l'autore, perchè non credo sia opportuno personalizzare, segnalo peró che non un… - albwolf73 : @liliaragnar Uhm... per me è una fake news... ha una fonte attendibile? - isabelladegugli : @Anna302478978 Spero solo sia una fake e che comunque la ragione prevalga. - EdoJuve67 : RT @DocRiserva: '...Partiamo già da una base e quest'anno abbiamo il dovere di cercare di tornare a vincere lo scudetto...' Queste sono le… -