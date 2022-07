Disney+ presenta “Mike”: la serie tv sul pugile più famoso (Di sabato 23 luglio 2022) Arriva a breve su Disney+ Mike, la nuova serie tv dedicata a Mike Tyson. Il canale ha diffuso nelle ultime ore il trailer ufficiale e la key art. Si tratterà di un racconto senza veli della vita del campione famoso in tutto il mondo. Secondo le notizie ufficiali, la serie televisiva sarà composta da otto episodi. In Italia andrà in onda a partire dall’8 settembre, quando su Star saranno disponibili le prime sei puntate. C’è grande attesa per l’uscita di questa nuova serie tv di Disney Plus. Già la produzione è affidata al creatore e sceneggiatore Steven Rogers e promette un prodotto di altissima qualità. Nello specifico Mike vuole raccontare la frenetica e controversa vita di Mike Tyson. Tra alti e bassi, infatti, gli otto episodi si ... Leggi su velvetmag (Di sabato 23 luglio 2022) Arriva a breve su, la nuovatv dedicata aTyson. Il canale ha diffuso nelle ultime ore il trailer ufficiale e la key art. Si tratterà di un racconto senza veli della vita del campionein tutto il mondo. Secondo le notizie ufficiali, latelevisiva sarà composta da otto episodi. In Italia andrà in onda a partire dall’8 settembre, quando su Star saranno disponibili le prime sei puntate. C’è grande attesa per l’uscita di questa nuovatv di Disney Plus. Già la produzione è affidata al creatore e sceneggiatore Steven Rogers e promette un prodotto di altissima qualità. Nello specificovuole raccontare la frenetica e controversa vita diTyson. Tra alti e bassi, infatti, gli otto episodi si ...

