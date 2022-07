DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: griglia di partenza e risultati qualifiche in tempo reale (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione qualifiche – Come vedere le qualifiche in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche per il Gran Premio di Francia 2022, valevole come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Paul Ricard di Le Castellet si profila un’entusiasmante lotta per la pole position tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i due rivali per il titolo iridato. L’olandese della Red Bull è leader del campionato ed in FP3 ha impressionato sul giro secco, candidandosi forse al ruolo di favorito in vista della qualifica, anche se il monegasco della Ferrari ha dimostrato spesso e volentieri di mettere ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione– Come vedere lein tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelleper il Gran Premio di, valevole come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Paul Ricard di Le Castellet si profila un’entusiasmante lotta per la pole position tra Max Verstappen e Charles Leclerc, i due rivali per il titolo iridato. L’olandese della Red Bull è leader del campionato ed in FP3 ha impressionato sul giro secco, candidandosi forse al ruolo di favorito in vista della qualifica, anche se il monegasco della Ferrari ha dimostrato spesso e volentieri di mettere ...

