Caldo, attenzione a farmaci per cuore e ipertensione (Di sabato 23 luglio 2022) In queste giornate di Caldo anomalo, non basta seguire i normali suggerimenti di buon senso, ma bisogna avere una particolare attenzione per i più fragili, in particolare chi ha problemi di cuore, polmonari, renali, anziani e ipertesi. A sottolinearlo è Ciro Indolfi, presidente della società italiana di cardiologia. Sono le giornate più torride dell'anno con bollino rosso in molte città italiane. la temperatura salirà ulteriormente fino a toccare se non addirittura a superare la soglia di 40°c su molte località della val padana e su molti angoli interni del centro. Le alte temperature e l'umidità elevata possono causare un maggiore afflusso di sangue alla pelle. In questi casi, il cuore si contrae più velocemente e fa circolare il doppio del sangue al minuto rispetto a un giorno normale. Il calore e la sudorazione ...

