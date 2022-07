Calciomercato Juventus, ribaltone improvviso: può dire addio ad Allegri (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus, impegnata sul Calciomercato, potrebbe cedere il calciatore a centrocampo. La necessità numerica porta a prendere decisioni anche inattese. Il club di Agnelli è a lavoro per il tesseramento di Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza al PSG. La trattativa non è semplice, nonostante l’espressa volontà del giocatore di cambiare aria e accettare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022) La, impegnata sul, potrebbe cedere il calciatore a centrocampo. La necessità numerica porta a prendere decisioni anche inattese. Il club di Agnelli è a lavoro per il tesseramento di Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza al PSG. La trattativa non è semplice, nonostante l’espressa volontà del giocatore di cambiare aria e accettare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, trattativa in corso con #Ramsey per la risoluzione del contratto ???? - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - serieAnews_com : ???? #Rabiot può lasciare la #Juventus: la madre-agente a lavoro per trasferirlo al #PSG - abdo_massa : RT @NicoSchira: Il retroscena di Paul #Pogba a Dazn sull’addio di #Dybala alla #Juventus: “Quando ho chiesto a Paulo di rimanere mi ha risp… -