Barù ce l’ha fatta, realizza il suo sogno: torna in TV da protagonista (Di sabato 23 luglio 2022) Barù finalmente ha raggiunto il suo sogno: torna in tv con un format speciale cucito su di lui, sarà il vero protagonista Barù (Instagram)Parliamo proprio dell’ex gieffino Barù. Il cuoco dal sangue blu ha espresso già da tempo il desiderio di costruire qualche altro format in tv. Il Grande Fratello Vip è stato semplicemente un trampolino di lancio per riuscire a esordire in tv e proseguire poi con programmi differenti. Fin da subito il GF Vip non sembrava essere il suo ambiente ma Barù non ha mai negato di sentirsi un pesce fuor d’acqua. Adesso il suo sogno di aprire un programma di cucina è diventato realtà: un’idea che stava andando avanti da mesi ha finalmente raggiunto la realizzazione. Ma che cosa vedremo nello specifico? ... Leggi su direttanews (Di sabato 23 luglio 2022)finalmente ha raggiunto il suoin tv con un format speciale cucito su di lui, sarà il vero(Instagram)Parliamo proprio dell’ex gieffino. Il cuoco dal sangue blu ha espresso già da tempo il desiderio di costruire qualche altro format in tv. Il Grande Fratello Vip è stato semplicemente un trampolino di lancio per riuscire a esordire in tv e proseguire poi con programmi differenti. Fin da subito il GF Vip non sembrava essere il suo ambiente manon ha mai negato di sentirsi un pesce fuor d’acqua. Adesso il suodi aprire un programma di cucina è diventato realtà: un’idea che stava andando avanti da mesi ha finalmente raggiunto lazione. Ma che cosa vedremo nello specifico? ...

