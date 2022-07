Atp Gstaad 2022, Berrettini lascia le briciole a Thiem: terza finale consecutiva (Di sabato 23 luglio 2022) Matteo Berrettini riprende dal punto in cui aveva lasciato. Dopo i due titoli consecutivi sull’erba, il tennista italiano centra la terza finale consecutivo sul circuito sulla terra dell’Atp di Gstaad 2022. Prestazione di altro tenore rispetto ai quarti, in cui si è ritrovato a un passo dall’eliminazione: Berrettini non lascia scampo a Dominic Thiem, battuto per 6-1 6-4, nell’atto conclusivo del torneo attende il vincente della sfida tra Ruud e Ramos. PRIMO SET – I segnali di una giornata decisamente diversa da quella di ieri contro Martinez sono evidenti sin dal primo game, con un paio di ace e di dritti fulminanti. Thiem invece fatica a trovare il giusto ritmo da fondo e non riesce a contrastare la pesantezza di ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Matteoriprende dal punto in cui avevato. Dopo i due titoli consecutivi sull’erba, il tennista italiano centra laconsecutivo sul circuito sulla terra dell’Atp di. Prestazione di altro tenore rispetto ai quarti, in cui si è ritrovato a un passo dall’eliminazione:nonscampo a Dominic, battuto per 6-1 6-4, nell’atto conclusivo del torneo attende il vincente della sfida tra Ruud e Ramos. PRIMO SET – I segnali di una giornata decisamente diversa da quella di ieri contro Martinez sono evidenti sin dal primo game, con un paio di ace e di dritti fulminanti.invece fatica a trovare il giusto ritmo da fondo e non riesce a contrastare la pesantezza di ...

